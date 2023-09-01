Новости регионов: торжества по случаю Дня знаний перенесли в Южно-Сахалинске из-за ливней

В Южно-Сахалинске из-за сильных ливней отменили школьные линейки. Торжества по случаю Дня знаний перенесли на понедельник, 4 сентября. В городе действует режим ЧС.

В Карачаево-Черкесии тушат крупный лесной пожар. На место ЧП в Тебердинском национальном парке прибыли два вертолета Ми-8.

Сочи побил рекорд по числу туристов. В течение года курорт посетили почти 5,5 миллиона человек. По словам мэра Сочи Алексея Копайгородского, загруженность отелей в настоящее время составляет 90%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.