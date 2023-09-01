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Новости

01 сентября, 07:45

Происшествия

Новости регионов: торжества по случаю Дня знаний перенесли в Южно-Сахалинске из-за ливней

Новости регионов: торжества по случаю Дня знаний перенесли в Южно-Сахалинске из-за ливней

Стало известно о предотвращении Росгвардией и ФСБ терактов в Брянской и Калужской областях

Дети остались без линеек на 1 сентября в Южно-Сахалинске

Украинских диверсантов ликвидировали в Брянской области

Лесной пожар в Геленджике полностью ликвидировали

ФСБ нейтрализовала украинскую ДРГ, готовившую теракты в Брянской области

Более 20 рейсов задержано в аэропорту Тюмени из-за тумана

Новости регионов: эвакуацию начали проводить в Уссурийске из-за угрозы наводнения

Семь человек получили ранения при новом обстреле Донецка

Пожар в Геленджике удалось локализовать

В Южно-Сахалинске из-за сильных ливней отменили школьные линейки. Торжества по случаю Дня знаний перенесли на понедельник, 4 сентября. В городе действует режим ЧС.

В Карачаево-Черкесии тушат крупный лесной пожар. На место ЧП в Тебердинском национальном парке прибыли два вертолета Ми-8.

Сочи побил рекорд по числу туристов. В течение года курорт посетили почти 5,5 миллиона человек. По словам мэра Сочи Алексея Копайгородского, загруженность отелей в настоящее время составляет 90%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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