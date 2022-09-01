С 1 сентября школьников поздравил вулкан в Северо-Курильске

Начало учебного года надолго запомнится первоклассникам из Северо-Курильска и всем любителям ярких видео. С 1 сентября школьников поздравил вулкан. Эбеко выпустил огромный столб пепла как раз во время торжественной линейки на городской площади.

Кадры необычного салюта в честь Дня Знаний тут же появились в соцсетях. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.