Движение транспорта в центре Москвы ограничат 2 августа

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Сотрудники донецкого цирка "Космос" рассказали о своей работе

Сотрудники донецкого цирка "Космос" рассказали о своей работе

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Жители Донецка, несмотря на постоянные обстрелы со стороны ВСУ, продолжают жить в городе и работать. Многие дончане принципиально не хотят уезжать из родных мест, чтобы именно здесь заниматься своим любимым делом. Сотрудники донецкого цирка "Космос" рассказали о своей работе и состоянии манежа.

Гендиректор поделился, как сотрудники цирка в составе "фронтовой бригады" выступают на импровизированных сценах в освобожденных городах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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