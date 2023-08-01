Жители Донецка, несмотря на постоянные обстрелы со стороны ВСУ, продолжают жить в городе и работать. Многие дончане принципиально не хотят уезжать из родных мест, чтобы именно здесь заниматься своим любимым делом. Сотрудники донецкого цирка "Космос" рассказали о своей работе и состоянии манежа.

Гендиректор поделился, как сотрудники цирка в составе "фронтовой бригады" выступают на импровизированных сценах в освобожденных городах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.