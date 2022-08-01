В Сочи начали готовиться к очередному удару стихии. Ожидается залповый ливень, грозы, град и шквалистый ветер. Штормовое предупреждение будет действовать до конца вторника, 2 августа.

Тем не менее, отдыхающих на курорте меньше не становится. С начала лета там побывали 4 миллиона туристов. Чем там можно заняться, помимо купания в море? Сколько стоит отдых в Сочи этим летом и есть ли еще путевки? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.