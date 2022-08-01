В Улан-Удэ власти борются с хулиганами, которые используют декоративные фигуры для фото

Власти Улан-Удэ придумали способ избавления от нарушителей, которые используют декоративные фигуры для эффектных фото.

На одной из площадей города появились топиари кони, а рядом с ними табличка с предупреждением о наличии острых игл в седле.

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