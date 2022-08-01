На пляже в Сочи прошли соревнования по лыжному спорту

Соревнования по лыжному спорту прошли на пляже в Сочи. Снег был доставлен на побережье с высоты более двух тысяч метров.

Спортсмены демонстрировали элементы джиббинга и фристайла на лыжах и сноубордах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.