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Новости

01 июля, 08:30

Новости

Новости регионов: в Калининграде спасли запутавшегося в сетях тюленя

Новости регионов: в Калининграде спасли запутавшегося в сетях тюленя

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В Зеленоградске спасатели освободили тюленя, запутавшегося в рыбацких сетях. Отдыхающие на пляже в Калининградской области заметили животное и обратились за помощью к профессиональным спасателям. Совместными усилиями им удалось срезать леску и оказать пострадавшему необходимую помощь. Животному потребуется дополнительное лечение.

В Московской области на аэродроме "Большое Грызлово" состоялась торжественная церемония закрытия первенства России по планерному спорту среди спортсменов в возрасте от 12 до 16 лет. Победителей поздравил известный отечественный космонавт Сергей Крикалев.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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