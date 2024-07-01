Новости регионов: в Калининграде спасли запутавшегося в сетях тюленя

В Зеленоградске спасатели освободили тюленя, запутавшегося в рыбацких сетях. Отдыхающие на пляже в Калининградской области заметили животное и обратились за помощью к профессиональным спасателям. Совместными усилиями им удалось срезать леску и оказать пострадавшему необходимую помощь. Животному потребуется дополнительное лечение.

В Московской области на аэродроме "Большое Грызлово" состоялась торжественная церемония закрытия первенства России по планерному спорту среди спортсменов в возрасте от 12 до 16 лет. Победителей поздравил известный отечественный космонавт Сергей Крикалев.

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