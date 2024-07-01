Новости регионов: 200 старшеклассников из стран СНГ прибыли в Волгоград на "Поезде памяти"

В Волгоград прибыл "Поезд памяти". На нем в город-герой приехали двести старшеклассников из восьми стран СНГ, в том числе Белоруссии, Армении, Киргизии. Ребята совершают путешествие по знаковым местам, связанным с Великой Отечественной войной.

Склад пиломатериалов сгорел в Братске в Иркутской области. Сухая жаркая погода и плотное складирование древесины и готовых изделий из дерева привели к быстрому распространению огня на площади 6 тысяч квадратных метров. Предварительно, никто не пострадал.

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