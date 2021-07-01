Новости России: в Перми мужчину оштрафовали за нарушение ПДД во время катания на SUP-борде

В Перми мужчину оштрафовали за нарушение правил дорожного движения во время катания на SUP-борде. Он устроил водную прогулку по затопленной после дождя дороге. Видео заплыва появилось в социальных сетях, и на него обратили внимание сотрудники ГИБДД. Вместе со спортсменом оштрафовали и его знакомого водителя. Тот помогал перемещать доску по воде, прицепив SUP-борд к автомобилю.

В Якутии перекрыли федеральную трассу "Колыма". Вокруг полыхают леса. Кадры выложили в Сеть водители, которые рискнули проехать по трассе сквозь дым и огонь. Только по официальным данным, в Якутии горят 95 тысяч гектаров леса. И пока пожарным не удается справиться с огнем, который вплотную подобрался к деревням и поселкам.

В Калуге в одной из квартир обрушился потолок. Случилось это в доме на Грабцевском шоссе. Кадры из разрушенной квартиры выложили в социальные сети. Как говорят жильцы, двое пожилых людей, потолок падает на них уже в третий раз за последние годы. Дом муниципальный, но коммунальщики не спешат на помощь. Даже письма чиновникам, несколько судов, а также репортажи на местном телевидении не изменили ситуации.

В Пензе грязевой гейзер забил на улице, где шли ремонтные работы. Видео с прорывом подземных коммуникаций попало в сеть. На кадрах рабочие, которые в момент ЧП оказались на безопасном расстоянии от ямы, кинулись в эпицентр бедствия спасать оборудование. Мужчины буквально с риском для жизни извлекли аппарат и оттащили от бурлящей траншеи.

В Анапе на местном рынке девушка объела продавцов клубники. Она стала брать ягоды с прилавка одну за одной и отправлять их в рот. Только через несколько минут женщина-продавец поняла, что это необычная проба товара. Продавцу пришлось буквально вырывать лотки с клубникой из рук девушки. В комментариях к видео пользователи говорят, что, если учесть цены на ягоды, девушка легко могла наесть на уголовную статью.