Свердловский губернатор вступился за директора лицея после "ЛГБТ-танца" учеников

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вступился за директора лицея, где выпускники исполнили "ЛГБТ-танец". Именно так назвали хореографическую постановку некоторые родители. Однако Евгений Куйвашев посчитал все это шуткой и заявил, что не допустит увольнения директора. Ранее в соцсетях появилось видео из лицея № 12 в Екатеринбурге. Десятиклассники исполнили танец с элементами тверка и чирлидинга, а затем сняли розовые футболки, под которыми оказались портупеи. Родители были в шоке, но директор лицея заявила, что танец – это лишь пародия, которая ничего не пропагандирует
В Выборге зеваки едва не стали жертвами мощного взрыва. Люди собрались посмотреть, как спасатели тушат горящий автомобиль. Внезапно возникла огненная вспышка и раздался громкий хлопок. Предположительно, в машине сдетонировали баллоны с бытовым газом. Никто не пострадал, не считая ущерба владельцу стоящего рядом автомобиля – взрывной волной в салоне повыбивало стекла.
Курьезом отметилось в Петербурге открытие путепровода на Пулковском шоссе. Цветы, шары, рукопожатия глав региона и РЖД на фоне изумрудного газона с цветами. Однако красота растворилась буквально сразу после того, как отгремел праздник. Газоны свернули в рулоны, оголив землю. Намерены ли коммунальщики в перспективе засеивать землю, неизвестно.
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