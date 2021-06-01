Новости России: на Камчатке по время пожара в школе пострадали три человека

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В Петропавловске-Камчатском пожарным с трудом удалось потушить школу. Горел строящийся корпус. Сообщали, что огонь охватил первый и второй этажи здания на площади 2 000 квадратных метров. Три человека пострадали. После осмотра врачами их отправили домой.
В Архангельске прокуратура и Росприроднадзор ломают голову над радужным пятном. Оно появилось в самом центре города на поверхности Северной Двины и продолжает расти. Предполагают, что это нефтепродукты.
В Пермском крае врач пришел на работу пьяным и не смог принять больных. Случилось это в городе Березники. Там за два часа в приемном отделении больницы скопилась очередь. А когда пациенты заглянули в кабинет, то увидели спящего врача.
В Новосибирске азербайджанцы решили превратить город в Миннеаполис. Они устроили митинг в память о соотечественнике Векиле Абдулаеве, который погиб от пули полицейского. Около 60 человек приехали в район Мошково, где был застрелен молодой человек. Они осадили здание отделения полиции с требованиями выдать им убийцу земляка.
Бывшая солистка "Тату" проиграла лыжнице. Юлия Волкова не нашла народной поддержки, какой пользовалась на концертах в начале 2000-х. Ей не удалось набрать достаточно голосов избирателей на праймериз "Единой России" в Ивановской области. А лидером голосования по списку стала глава Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе.
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