Фестиваль ледоколов стартовал в Санкт-Петербурге

Фестиваль ледоколов 1 мая стартовал в Санкт-Петербурге. У посетителей есть возможность взойти на борт кораблей-гигантов, погулять по палубам и даже сфотографироваться за штурвалом.

Кроме того, на набережной Лейтенеанта Шмидта зрителей ждет Вальс буксиров. Другое представление – парад Метеоров. Туристы увидят, как скоростные корабли на воздушных крыльях торжественно идут строем по Неве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.