Новости регионов: "Зенит" – чемпион РПЛ и Красная горка в России

Санкт-Петербургский футбольный клуб "Зенит" в четвертый раз подряд стал чемпионом России. Накануне подопечные Сергея Семака выиграли у столичного "Локомотива" со счетом 3:1 и за 3 тура до финиша чемпионата оказались недосягаемы для соперников.

Российские силачи установили три мировых рекорда в Ростове-на-Дону. В первый раз в соревнованиях приняли участие и женщины. Анне Новоселовой удалось сдвинуть с места почти на пять метров состав весом около 200 тонн.

В России сегодня отмечают Красную горку. По этому случаю в Тюменской области пожарили огромную яичницу из полутора тысячи яиц. Блюдо готовили по старинному рецепту – с салом и луком. Об этих событиях – в сюжете телеканала Москва 24.