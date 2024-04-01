Новости регионов: более шести тысяч детей вывезли из Белгородской области из-за обстрелов

Из-за обстрелов со стороны Украины из Белгородской области вывезли более шести тысяч детей. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Юных белгородцев принимают почти 30 регионов страны. Среди них – Самара, Нижний Новгород, Ставропольский край и другие. Всего из региона планируется эвакуировать примерно 9,5 тысячи детей.

Тем временем спасательную операцию на руднике "Пионер" в Амурской области прекратили из-за риска повторного обвала. Пробуренные скважины показали, что все пространство, где могли быть выжившие, затоплено глиной, льдом и водой. Об этом сообщили в администрации шахты. Обвал случился 18 марта, под землей оставались 13 человек. С тех пор работы на месте не прекращали. Компания-владелец заявила, что семьи горняков получат выплату годового заработка, а впоследствии им будут ежемесячно перечислять деньги на содержание детей.

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