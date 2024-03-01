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01 марта, 22:00

Безопасность

Новости регионов: власти Серпухова ввели режим ЧС после пожара в жилом доме

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Власти подмосковного Серпухова ввели режим ЧС муниципального характера после пожара в жилом доме. Там пострадали шесть человек, в том числе дети, состояние троих оценивается как средней степени тяжести.

Ракетные войска Вооруженных сил России выполнили учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". По данным Минобороны РФ, ракету запустили с государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке.

Кроме того, специалисты сообщили, что раненый амурский тигр из Приморья приходит в себя в Ленинградской области. С огнестрельным ранением его отловили в прошлом году и отправили в хоспис.

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