Новости регионов: власти Серпухова ввели режим ЧС после пожара в жилом доме

Власти подмосковного Серпухова ввели режим ЧС муниципального характера после пожара в жилом доме. Там пострадали шесть человек, в том числе дети, состояние троих оценивается как средней степени тяжести.



Ракетные войска Вооруженных сил России выполнили учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". По данным Минобороны РФ, ракету запустили с государственного испытательного космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке.

Кроме того, специалисты сообщили, что раненый амурский тигр из Приморья приходит в себя в Ленинградской области. С огнестрельным ранением его отловили в прошлом году и отправили в хоспис.