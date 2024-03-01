Всемирный фестиваль молодежи стартует в Сочи 1 марта

На Всемирный фестиваль молодежи в Сочи отправились 700 москвичей. Событие начнется в пятницу, 1 марта, на федеральной территории Сириус. В Сочи приехали гости из стран СНГ, а также из Индии, Аргентины, Бангладеша, Китая, Конго и США.

Россия и Турция будут снимать общее кино. В Минкульте, где встретились делегации двух стран, готовят соглашение с Анкарой о сотрудничестве в сфере кинематографии. Меморандум предполагает также продвижение российских фильмов в Турции и обмен материалами из киноархивов обеих стран.

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