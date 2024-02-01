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01 февраля, 07:45

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Сильная метель осложнила движение в Южно-Сахалинске

Сильная метель осложнила движение в Южно-Сахалинске

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В Южно-Сахалинске из-за сильной метели затруднено дорожное движение. Автомобили едут с минимальной скоростью и включенными аварийными огнями. По прогнозам синоптиков, метели не ожидалось. При этом официальных сообщений о закрытии движения не поступало.

Во Владимире сосулька едва не покалечила шедшую по улице пожилую женщину. Кусок льда рухнул с крыши и пролетел в нескольких сантиметрах от пенсионерки. Никто не пострадал.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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