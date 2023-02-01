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Новости регионов: падение неизвестного небесного тела попало на видео в Красноярске

Новости регионов: падение неизвестного небесного тела попало на видео в Красноярске

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Падение неизвестного небесного тела попало на видео в Красноярске. Местные жители слышали хлопок. В соцсетях пользователи стали делиться вариантами, что могло прилететь. По мнению экспертов, это был болид из метеорного потока, который пролетел недалеко от Земли 26 января. Как и большинство метеоритов, он вошел в атмосферу, где и сгорел.

Жители Иркутска остались без ледовой переправы до Ольхона. Из-за резкого перепада температур с -50 до -10 градусов на льду Байкала появилась трещина на несколько километров. Кое-где глыбы выдавило наружу, под ними образовались опасные полыньи, поскольку сразу их сложно заметить. Путь до острова Ольхон откроется не раньше середины февраля. К этому времени должны найти безопасную дорогу по Байкалу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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