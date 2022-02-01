В Калининградской области смягчили антиковидные ограничения

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Пермский донт край". В ней рассказывают об отдыхе в регионах в условиях антиковидных ограничений.

В Калининградской области отменили требование о QR-кодах для посещения торговых центров и кафе. Однако до 1 марта такие коды будут нужны, чтобы сходить в музей, на концерт или заселиться в гостиницу.

Кроме того, с 1 февраля в Калининградской области будут пускать больше зрителей в театры, филармонии и концертные залы. Заполняемость увеличили до 70%. По словам губернатора, это связано с высоким коллективным иммунитетом – 75,4%. Также в регионе началась вакцинация подростков и студентов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.