Спецборт МЧС доставит на лечение в Москву 25 человек после удара ВСУ по Белгороду

Спецборт МЧС доставит на лечение в Москву 25 человек, в том числе шесть детей, наиболее пострадавших в результате массированного удара ВСУ по Белгороду. Ил-76 оснащен медицинскими модулями, аппаратами ИВЛ и кардиомониторами для оказания помощи в полете.

ВСУ накануне атаковали Белгород двумя ракетами "Ольха", а также снарядами РСЗО "Вампир" чешского производства. Российские средства ПВО сбили ракеты и большую часть снарядов, но некоторые из них и обломки все-таки попали по жилым районам города. Погибли 24 человека, в списке пострадавших более 100 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.