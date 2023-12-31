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31 декабря 2023, 15:15

Происшествия

Спецборт МЧС доставит на лечение в Москву 25 человек после удара ВСУ по Белгороду

Спецборт МЧС доставит на лечение в Москву 25 человек после удара ВСУ по Белгороду

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Спецборт МЧС доставит на лечение в Москву 25 человек, в том числе шесть детей, наиболее пострадавших в результате массированного удара ВСУ по Белгороду. Ил-76 оснащен медицинскими модулями, аппаратами ИВЛ и кардиомониторами для оказания помощи в полете.

ВСУ накануне атаковали Белгород двумя ракетами "Ольха", а также снарядами РСЗО "Вампир" чешского производства. Российские средства ПВО сбили ракеты и большую часть снарядов, но некоторые из них и обломки все-таки попали по жилым районам города. Погибли 24 человека, в списке пострадавших более 100 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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