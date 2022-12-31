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Происшествия

В Нижегородской области мужчина украл в магазине алкоголь и 5 тысяч рублей

В Нижегородской области мужчина украл в магазине алкоголь и 5 тысяч рублей

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В Нижегородской области мужчина ограбил магазин. Он угрожал продавщице ружьем и в итоге вынес бутылки с алкоголем и 5000 рублей. Чтобы совершить это преступление, злоумышленник угнал "Газель". А когда на ней мужчина пытался скрыться, все пошло не так. Он не справился с управлением и вылетел в кювет.

В это время к нему на помощь поспешил полицейский, грабитель попытался выстрелить в него из ружья, но промахнулся. Преступника задержали. Оказалось, что он был ранее судим. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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