11:15Происшествия
Под Питером у участника драки в местном баре нашли пять пистолетов
Новогодняя вечеринка под Санкт-Петербургом едва не закончилась убийством. Праздник в одном из баров во Всеволожском районе перерос в потасовку. Массовую драку быстро разняли, однако самому буйному ее участнику этого показалось недостаточно, и он отправился домой за оружием.
Возможную трагедию предотвратили сотрудники ГИБДД. Они задержали 35-летнего мужчину. В его машине обнаружили пять пистолетов. По факту возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.
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