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Происшествия

Под Питером у участника драки в местном баре нашли пять пистолетов

Под Питером у участника драки в местном баре нашли пять пистолетов

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Новогодняя вечеринка под Санкт-Петербургом едва не закончилась убийством. Праздник в одном из баров во Всеволожском районе перерос в потасовку. Массовую драку быстро разняли, однако самому буйному ее участнику этого показалось недостаточно, и он отправился домой за оружием.

Возможную трагедию предотвратили сотрудники ГИБДД. Они задержали 35-летнего мужчину. В его машине обнаружили пять пистолетов. По факту возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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