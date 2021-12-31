Людей эвакуировали из ТЦ Columbus в Москве из-за угрозы взрыва. Прервать покупки пришлось на несколько часов.

Очереди на кассах и в магазинах разогнал неизвестный, оставивший сообщение с угрозами. В ТЦ было много посетителей, и вся подземная парковка была забита машинами. Из-за эвакуации ближайшие улицы оказались заполнены людьми и автомобилями.

Здание осмотрели полицейские и кинологи. После этого все магазины снова заработали. Посетители, которые не стали дожидаться открытия и оставили свои машины на парковке, смогут бесплатно забрать их сегодня. Для этого нужно будет предъявить парковочный талон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.