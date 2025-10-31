Форма поиска по сайту

31 октября, 19:30

Происшествия

Новости регионов: 4 человека погибли в массовом ДТП с трамваем в Туле

Новости регионов: 4 человека погибли в массовом ДТП с трамваем в Туле

Росгвардейцы помогли водителю загоревшегося автомобиля в Пушкине

Новости регионов: мужчина с мачете напал на бывшую жену и ее сожителя в Челябинске

Спасатели локализовали пожар в автосервисе в Бирюлеве

Активные поиски пропавшего пловца Свечникова прекращены в Турции

Пожар вспыхнул в здании автосервиса в Бирюлеве

Полиция начнет проверку после отравления собак в Путилкове

Новости регионов: авария с трамваем произошла в Туле

Новости регионов: собаки загнали рысенка на опору линии электропередачи в Забайкалье

Новости мира: тысячи человек собрались на митинг на севере Сербии

В Туле произошло массовое ДТП с участием трамвая, 2 маршруток и 2 легковых автомобилей. В результате столкновения погибли 4 человека, более 20 пострадали. По предварительным данным, авария произошла из-за схода трамвая с рельсов, возможной причиной называют дефект путевого полотна.

В Красноярском крае взрослая медведица с 2 детенышами устроила прогулку по улицам одного из северных поселков, где их снял на видео местный водитель. После сигнала автомобиля животные поспешили скрыться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

происшествияДТПживотныерегионывидеоАлексей Лазаренко

