Новости регионов: 4 человека погибли в массовом ДТП с трамваем в Туле

В Туле произошло массовое ДТП с участием трамвая, 2 маршруток и 2 легковых автомобилей. В результате столкновения погибли 4 человека, более 20 пострадали. По предварительным данным, авария произошла из-за схода трамвая с рельсов, возможной причиной называют дефект путевого полотна.

В Красноярском крае взрослая медведица с 2 детенышами устроила прогулку по улицам одного из северных поселков, где их снял на видео местный водитель. После сигнала автомобиля животные поспешили скрыться. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.