Новости регионов: авария с трамваем произошла в Туле

В Туле столкнулись трамвай и маршрутка. В результате аварии погибли 4 человека, еще 15 пострадали и были госпитализированы. На месте работают экстренные службы, обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.

Движение электрокаров и гибридных машин по Крымскому мосту запретят с 3 ноября для транспорта, следующего со стороны Краснодарского края. Для водителей предусмотрен альтернативный сухопутный маршрут от Таганрога до Джанкоя.

