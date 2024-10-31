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31 октября, 20:00

Происшествия

Новости мира: 140 человек погибли в результате наводнений в Испании

Новости мира: 140 человек погибли в результате наводнений в Испании

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В Испании растет число жертв наводнений. Погибли уже 140 человек, сообщают зарубежные СМИ. В стране объявлен трехдневный траур. Больше всего пострадала Валенсия. Там нанесен серьезный урон городской и дорожной инфраструктуре. Жители некоторых районов собираются подать в суд на работодателей, так как им пришлось выйти на работу, несмотря на предупреждение о надвигающемся ливне.

Тем временем во Франции протестующие ложатся на дороги и блокируют движение в центре Парижа. Митингующие требуют ввести санкции против Израиля из-за войны в Палестине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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