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31 октября, 17:30

Происшествия

Семьям погибших при взрыве газа в Черкесске выплатят по 1 млн рублей

Семьям погибших при взрыве газа в Черкесске выплатят по 1 млн рублей

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Семьям погибших при взрыве газа в Черкесске выплатят по 1 миллиону рублей. Число погибших в результате взрыва увеличилось до пяти. Об этом сообщает МЧС России.

Разбор завалов на данный момент продолжается. На месте взрыва газа в Черкесске ведутся поисково-спасательные работы. Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте происшествия ведется расследование. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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