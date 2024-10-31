Семьям погибших при взрыве газа в Черкесске выплатят по 1 млн рублей

Семьям погибших при взрыве газа в Черкесске выплатят по 1 миллиону рублей. Число погибших в результате взрыва увеличилось до пяти. Об этом сообщает МЧС России.

Разбор завалов на данный момент продолжается. На месте взрыва газа в Черкесске ведутся поисково-спасательные работы. Следственный комитет возбудил уголовное дело. На месте происшествия ведется расследование. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.