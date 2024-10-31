Новости регионов: трех человек живыми извлекли из-под завалов дома в Черкесске

В Черкесске спасатели извлекли троих человек живыми из-под завалов дома, где произошел взрыв газа. По предварительной информации, погиб один человек, еще девять получили ранения. Два верхних этажа здания разрушены. Жильцов дома оперативно эвакуировали, а территория вокруг оцеплена. Сейчас спасатели продолжают разбор завалов.

Вологодские полицейские во время погони прострелили колеса машине. Автомобиль хотели остановить для проверки документов. Но водитель начал разгоняться и попытался скрыться. Полицейские открыли огонь, и вынудили его остановиться. Водитель находился состоянии алкогольного опьянения. Также у него отсутствовал полис ОСАГО. Сейчас мужчина оправлен под стражу на три дня.

Две собаки провалились в колодец в Вышнем Волочке Тверской области. Их лай услышали местные жители. Сами вытащить животных они не смогли, и вызвали спасателей, которые при помощи пожарного рукава, лестницы и палки достали собак на поверхность. Сколько времени они провели в водной ловушке и как они там оказались – неизвестно.

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