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Новости

Новости

31 октября, 08:00

Происшествия

Новости мира: в Валенсии количество жертв наводнений возросло до 92

Новости мира: в Валенсии количество жертв наводнений возросло до 92

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В Испании в городе Валенсия количество жертв наводнений возросло до 92. Об этом сообщили службы экстренной помощи. Регион восстанавливается после удара стихии, в спасательных операциях задействовано более тысячи военнослужащих. По последним данным, многие местные жители числятся пропавшими без вести.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась идти на допрос в прокуратуру по делу о возможных фальсификациях на парламентских выборах. Об этом глава государства сообщила на брифинге, который провела на английском языке. Ранее на оппозиционном митинге она заявила о краже голосов. Теперь, когда ее попросили предоставить доказательства, она ответила, что каждый должен заниматься своим делом: она – руководить страной, а следствие – самостоятельно искать доказательства.

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп отреагировал на слова действующего главы государства Джо Байдена, который назвал сторонников республиканца "отбросами", проехав в мусоровозе по Висконсину. Республиканца сняли американские телеканалы в специальной жилетке и на пассажирском сиденье грузовика с надписью "Трамп". Позже Белый дом попытался оправдаться, утверждая, что Байден имел в виду не самих американцев, а риторику ненависти на митинге Трампа в Нью-Йорке. Выборы в США состоятся 5 ноября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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