Новости регионов: в Северной Осетии обнаружили партию контрафактного алкоголя

В Северной Осетии полицейские обнаружили крупную партию нелегального алкоголя. Оперативники остановили автомобиль "ГАЗель", в кузове которого находились бутылки без этикеток. В ходе расследования полицейские вышли на гаражи, где было обнаружено более двух тысяч литров спиртного без документов. Под этикетками известных брендов скрывался нелегальный алкоголь, стоимость которого оценивается в полмиллиона рублей. Бизнесмену, организовавшему этот нелегальный бизнес, грозит до трех лет тюремного заключения.

Камчатские пожарные более пяти часов боролись с огнем в трехэтажном доме, который вспыхнул в одной из квартир и быстро распространился на 450 квадратных метров. В результате были эвакуированы более 70 человек, включая 13 детей, никто не пострадал. Спасатели вывезли жильцов в пункт временного размещения, а решение о их возвращении домой будет принято после экспертизы.

В Нижегородской области столкнулись три легковых автомобиля. Водитель одной из машин не убедился в безопасности маневра. В результате погиб он сам и его 15-летний сын. Еще двоих пострадавших госпитализировали.

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