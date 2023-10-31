Спасатели нашли туристов, потерявшихся около перевала Дятлова. Они вышли на связь со спасателями, группу в ближайшее время эвакуируют. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Пятеро туристов пропали на Урале во время сплава по реке недалеко от перевала Дятлова. Они стартовали 26 октября, а утром 30 октября должны были встретиться с организатором перевозок в поселке Вижай, но к назначенному времени они не появились.

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