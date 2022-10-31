Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

31 октября, 22:30

Происшествия

Бастрыкин поручил доложить о расследовании ДТП с ребенком в Новосибирской области

Бастрыкин поручил доложить о расследовании ДТП с ребенком в Новосибирской области

"Московский патруль": прошло предварительное заседание по делу геймеров РФ

Новости последнего часа: мирный житель пострадал при взрыве в Бердянске

"Московский патруль": тайник с наркотиками ликвидировали в подмосковном Дмитрове

"Московский патруль": несколько массовых аварий произошло в Москве

"Рейд 112": один человек пострадал в ДТП на Пятницком шоссе

Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Новости часа: более 2 тыс абонентов остались без энергоснабжения в ДНР из-за обстрелов ВСУ

Экоактивисты облили краской здания правительства в Лондоне

Депутата, сбившего ребенка под Новосибирском, арестовали на 11 суток

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании ДТП в Новосибирской области. Ранее суд арестовал на 11 суток депутата, который на машине сбил шестилетнего мальчика и уехал с места аварии.

Мужчина признал вину, сообщили в прокуратуре. Речь пока идет об административном деле по статье "Оставление водителем места ДТП". Против депутата возбудили также уголовное дело. По данным следствия, мужчина на своей иномарке ехал по двору на большой скорости и сбил ребенка. Водитель вышел из машины, осмотрел ребенка, а затем вернулся за руль и скрылся. Скорую вызвали прохожие. Мальчик сейчас в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика