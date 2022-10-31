Бастрыкин поручил доложить о расследовании ДТП с ребенком в Новосибирской области

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании ДТП в Новосибирской области. Ранее суд арестовал на 11 суток депутата, который на машине сбил шестилетнего мальчика и уехал с места аварии.

Мужчина признал вину, сообщили в прокуратуре. Речь пока идет об административном деле по статье "Оставление водителем места ДТП". Против депутата возбудили также уголовное дело. По данным следствия, мужчина на своей иномарке ехал по двору на большой скорости и сбил ребенка. Водитель вышел из машины, осмотрел ребенка, а затем вернулся за руль и скрылся. Скорую вызвали прохожие. Мальчик сейчас в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

