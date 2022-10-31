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Политика

Новости последнего часа: мирный житель пострадал при взрыве в Бердянске

Новости последнего часа: мирный житель пострадал при взрыве в Бердянске

"Московский патруль": тайник с наркотиками ликвидировали в подмосковном Дмитрове

"Московский патруль": несколько массовых аварий произошло в Москве

"Рейд 112": один человек пострадал в ДТП на Пятницком шоссе

Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Новости часа: более 2 тыс абонентов остались без энергоснабжения в ДНР из-за обстрелов ВСУ

Экоактивисты облили краской здания правительства в Лондоне

Депутата, сбившего ребенка под Новосибирском, арестовали на 11 суток

Трое мужчин устроили стрельбу у подъезда в Химках

Новости часа: ВСУ обстреляли Донецк из артиллерии калибра НАТО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мирный житель пострадал при взрыве в Бердянске, сообщил глава администрации города Александр Сауленко.

США будут приветствовать передачу РФ 500 тысяч тонн зерна нуждающимся. Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Джеффри де Лаурентис.

Почти 37% жителей Москвы привились от гриппа, предает столичное управление Роспотребнадзора.

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