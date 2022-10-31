Новости последнего часа: мирный житель пострадал при взрыве в Бердянске

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Мирный житель пострадал при взрыве в Бердянске, сообщил глава администрации города Александр Сауленко.

США будут приветствовать передачу РФ 500 тысяч тонн зерна нуждающимся. Об этом заявил заместитель постоянного представителя США при ООН Джеффри де Лаурентис.

Почти 37% жителей Москвы привились от гриппа, предает столичное управление Роспотребнадзора.

