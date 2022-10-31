Новости часа: более 2 тыс абонентов остались без энергоснабжения в ДНР из-за обстрелов ВСУ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В ДНР более двух тысяч абонентов остались без энергоснабжения в результате обстрелов ВСУ. Об этом сообщили местные власти.

Почти 1,5 миллиона тонн зерна собрано осенью в Запорожской области. Об этом рассказал врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Россияне сократили бюджет на путевки на ноябрьские праздники и школьные каникулы. Об этом заявили в АТОР.