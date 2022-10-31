Экоактивисты облили краской здания правительства в Лондоне

Экоактивисты облили оранжевой краской здания министерства внутренних дел, службы британской контрразведки, Банка Англии и штаб-квартиры международного медиахолдинга News Corp в Лондоне. Об этом сообщили местные СМИ.

Таким способом участники движения Just stop oil требуют от правительства прекратить добычу нефти и газа. После произошедшего активистов задержала полиция. Подобные акции участники движения проводят весь октябрь.

Так, 26 октября экоактивисты облили краской автосалоны Ferrari и Bentley. А до этого облили томатным супом картину "Подсолнухи" Ван Гога. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.