Крыша жилого дома загорелась в Воронеже – МЧС

Крыша жилого дома загорелась в Воронеже 31 октября. Огонь распространился на 600 квадратных метров, заявили в МЧС.

На месте работали более 50 спасателей. Предварительно, обошлось без пострадавших, из горящего здания вывели 50 человек. По словам мэра города Вадима Кстенина, всех эвакуированных разместили в автобусах. Они служат временными пунктами обогрева.

Тем временем появляются первые версии о том, что стало причиной пожара. ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах сообщил, что это неосторожное обращение с огнем в результате курения на балконе.

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