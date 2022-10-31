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Тела погибших в Сеуле россиянок доставят в РФ паромом через Приморье – МИД

Тела погибших в Сеуле россиянок доставят в РФ паромом через Приморье – МИД

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Тела россиянок, погибших в давке в Сеуле, доставят в Россию паромом через Приморье. Об этом сообщили в представительстве МИД во Владивостоке.

Трагедия произошла вечером 29 октября. В Сеуле собрались десятки тысяч молодых людей, которые хотели отметить Хэллоуин. В результате давки погибли 154 человека, в том числе четыре россиянки.

Как написали местные СМИ, катастрофы можно было избежать, если бы у праздника был один организатор: за вечеринку отвечали сразу несколько местных заведений. Строгие правила безопасности не соблюдались, а полиция оказалась не подготовлена к такому количеству людей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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