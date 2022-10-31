Освобожденные из украинского плена российские военные связались с родственниками

Российские военные, которых удалось вернуть из украинского плена, связались со своими родственниками. О том, что они в безопасности, солдаты и офицеры сообщили, как только самолет военно-транспортной авиации ВКС России приземлился в подмосковном аэропорте Чкаловский.

Как ранее сообщили в Минобороны, в воскресенье, 29 октября, после переговоров Украина передала 50 российских военнослужащих. Всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.