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Общество

Освобожденные из украинского плена российские военные связались с родственниками

Освобожденные из украинского плена российские военные связались с родственниками

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Российские военные, которых удалось вернуть из украинского плена, связались со своими родственниками. О том, что они в безопасности, солдаты и офицеры сообщили, как только самолет военно-транспортной авиации ВКС России приземлился в подмосковном аэропорте Чкаловский.

Как ранее сообщили в Минобороны, в воскресенье, 29 октября, после переговоров Украина передала 50 российских военнослужащих. Всем освобожденным оказывают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествияобществовидеоИван ЛозовойКристина Курума
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