К тушению пожара на Бережковской набережной привлекли два вертолета Ка-32, сообщили в МЧС. Тушат пламя и с пожарного корабля "Полковник Чернышов". На месте ЧП работают более 130 человек. Возгорание случилось на втором этаже административного здания и быстро охватило тысячу квадратов. В здании находятся автосервисы, склады, хранилище вещей и бар. О пострадавших не сообщается. Пожару присвоен второй ранг сложности. На Бережсковской набережной перекрыто движение по трем полосам. Есть движение по встречному направлению, рассказали в Дептрансе.

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