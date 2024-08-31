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31 августа, 13:15

Происшествия

К тушению пожара на Бережковской набережной привлекли два вертолета Ка-32

К тушению пожара на Бережковской набережной привлекли два вертолета Ка-32

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К тушению пожара на Бережковской набережной привлекли два вертолета Ка-32, сообщили в МЧС. Тушат пламя и с пожарного корабля "Полковник Чернышов". На месте ЧП работают более 130 человек. Возгорание случилось на втором этаже административного здания и быстро охватило тысячу квадратов. В здании находятся автосервисы, склады, хранилище вещей и бар. О пострадавших не сообщается. Пожару присвоен второй ранг сложности. На Бережсковской набережной перекрыто движение по трем полосам. Есть движение по встречному направлению, рассказали в Дептрансе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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