ФСБ нейтрализовала украинскую ДРГ, готовившую теракты в Брянской области

Диверсионную группу украинского спецназа нейтрализовали в Брянской области. Она готовила резонансные теракты на военных и энергетических объектах, сообщили в ФСБ.

Двоих боевиков удалось ликвидировать, пятеро задержаны. При себе у них был внушительный арсенал: американские автоматы с приборами для бесшумной стрельбы, взрывные устройства, а также гранаты и патроны натовского образца. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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