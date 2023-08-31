31 августа, 11:30Происшествия
ФСБ нейтрализовала украинскую ДРГ, готовившую теракты в Брянской области
Диверсионную группу украинского спецназа нейтрализовали в Брянской области. Она готовила резонансные теракты на военных и энергетических объектах, сообщили в ФСБ.
Двоих боевиков удалось ликвидировать, пятеро задержаны. При себе у них был внушительный арсенал: американские автоматы с приборами для бесшумной стрельбы, взрывные устройства, а также гранаты и патроны натовского образца. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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