Вице-премьер РФ сообщил о ситуации с пожарами в регионах

Пожар в Нижегородской области локализован, в Марий Эл – потушен. Об этом на совещании с Владимиром Путиным сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко.

По его словам, что касается, Ивановской области, там локализация планируется в ближайшие сутки. Под контролем все и в Рязанской области. То, что ситуация с пожарами в регионах меняется в лучшую сторону, отметил и президент.

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