Готовившая теракт на ЗАЭС группа диверсантов задержана в Энергодаре

В Энергодаре задержали украинских диверсантов, которые готовили теракт на Запорожской АЭС во время визита делегации МАГАТЭ. Об этом сообщают местные власти.

Кадры задержания показали по местному телевидению. У преступников нашли автоматы, самодельные взрывные устройства, гранатометы и снимки станции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.