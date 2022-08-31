Огромный град стал причиной гибели ребенка в Испании

30 человек получили травмы, один ребенок погиб в результаты мощного града в испанской провинции Жирона. Размер ледышек, по словам очевидцев, превышал 10 сантиметров.

В городе, где все произошло, побило машины, крыши домов, мало что осталось от уличной мебели. Также спасателям поступили сообщения о порванных электрических проводах. В местной метеорологической службе заявили, что последний раз такой крупный град был 20 лет назад. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.