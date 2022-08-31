Эвакуированные из-за лесных пожаров в Рязанской области жители вернулись домой. Об этом сообщил врио губернатора региона. Угрозы населенным пунктам нет.

По его словам, ситуация с пожарами полностью под контролем. В зоне активного горения за сутки проложили несколько километров минерализованных полос, авиация сбросила 85 тонн воды. С огнем борются порядка 10 тысяч пожарных.

Тушить помогают парашютисты-десантники и волонтеры. В регионе зафиксированы пять очагов на площади 24 тысячи гектаров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.