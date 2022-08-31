Новости регионов: МЧС России перекинула в Ивановскую область дополнительные силы

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МЧС России перекинула в Ивановскую область дополнительные силы. Сюда прибыли пожарные из Тулы. В регионе уже создали больше 70 километров минерализованных полос, провели опашку населенных пунктов. Для борьбы с огнем задействовали авиацию.
А Камчатский край борется с последствиями сильных ливней. Дожди переполнили реку, та вышла из берегов и подтопила около 40 домов, а также детский сад и школу. Два села в одном из районов региона оказались отрезаны от города. Дорога настолько разрушена, что не может подъехать даже спецтехника.
Чуть не закончился трагедией поход за грибами в Приморье. Местный житель отправился на тихую охоту и провалился в открытый мазутный колодец. Емкость была заброшена, люк зарос травой. Искать мужчину начали почти сразу, но лишь спустя несколько дней обнаружили машину, на которой он уехал. После этого поисковики принялись прочесывать округу. Услышали тихий голос и странный стук, доносящийся из-под земли. Пропавший просидел в колодце 4 дня.
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