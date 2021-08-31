В Подмосковье кровля кафе сгорела на площади 500 квадратных метров

Крупный пожар произошел в Раменском районе Подмосковья.

На площади 500 квадратных метров горело кафе. Огонь уничтожил крышу здания.

Отмечается, что к месту вызвали несколько расчетов спасателей. Им быстро удалось локализовать возгорание и не допустить распространения огня. Потушили пожар примерно за час.

Информации о пострадавших не поступало. По данным МЧС, в здании на момент происшествия людей не было.

На данный момент выясняются причины пожара.