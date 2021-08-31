В Москве повредили около 800 электросамокатов

Число поврежденных электросамокатов в Москве увеличилось в 2 раза – еще одна московская компания заявила о том, что неизвестные обмазали электронные панели их самокатов солидолом.

Уже известно примерно о 800 испорченных прокатных транспортных средствах. Они принадлежать трем компаниям. Все происходило на Ленинском проспекте и Крымском Валу.

Как рассказали в одной из организаций, у полиции уже есть фотографии людей, которые портили арендные самокаты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.