Автобус с пассажирами загорелся на МКАД. Все произошло недалеко от Киевского шоссе.

На кадрах с регистратора видно, как дым начинает вырываться из-под багажника. Вскоре водитель съезжает на край дороги. В первую очередь выпускает людей из салона, потом бежит в конец автобуса и открывает дверцу. Там уже виден открытый огонь.

Потушить возгорание удалось сразу, не дожидаясь спасателей. По предварительной информации, никто не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.