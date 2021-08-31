Сильный пожар подступил к домам на озере Тахо

30 тысяч человек эвакуировали в США из-за природных пожаров. Огонь подступил к домам на озере Тахо.

Пламя охватило более 75 тысяч гектаров. Власти приняли решение закрыть леса как минимум до середины сентября.

Пожар под названием "Калдор" держит в страхе миллионы людей по всей стране. Он молниеносно распространяется и уже уничтожил имущество на десятки миллионов долларов.

Горят леса вдоль трасс, дымом заволокло десятки жилых районов. Но жаркая и сухая погода не дают окончательно все потушить, хотя работают над этим 15 тысяч спасателей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.