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Новости

Новости

31 июля, 06:30

Происшествия

Новости регионов: сильные дожди прошли в поселке Никель Мурманской области

Новости регионов: сильные дожди прошли в поселке Никель Мурманской области

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Сильные дожди прошли в поселке Никель Мурманской области. Жители остались без света, воды и интернета. Очевидцы делятся кадрами затопленных подвалов, первых этажей домов, огородов, автомобилей. Из-за потопа размыло поселковые дороги и обочины.

В Екатеринбурге автомобиль Rover разорвало на части при столкновении с Lexus. Как утверждают свидетели, водитель Lexus пытался проскочить на перекрестке на красный свет. Обломки разлетелись по улице, задев здание торгового центра и два автомобиля, которые стояли на светофоре. В Rover находились два человека, их госпитализировали. Водитель и пассажир Lexus не пострадали.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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